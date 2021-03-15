Катерина Репяхова, вагітна дружина співака Віктора Павлика знову показала свій автомобіль, який придбала майже за 800 тисяч грн наприкінці лютого
Як передає Politeka.net, в сторіс свого акаунту в Instagram вагітна дружина Віктора Павліка знову поділилася емоціями від недавньої покупки. Катя погладила кермо своєї машини, і показала салон.
"Ще не усвідомила, що вона моя", - підписала коротке відео Дружина Павлика.
Відомо, що в кінці лютого Катерина Репяхова поділилася своєю новою покупкою. Вона розповіла, що заробила на новенький автомобіль сама, маленькими кроками, йдучи до своєї мрії. Однак, ще раніше дівчина писала, що через карантин їх з Павликом сім'я в жорсткому мінусі, через те, що концерти музикантів були під замком.
Ані Лорак з'явилася на вечірці з екс-чоловіком Муратом, пробачила зрадника: "через місяць буде..."
Розкуті Дорофєєва з Каменських влаштували "битву титанів" в бікіні: "Одна відразу програла"
Солістка KAZKA в шкірі полонила апетитними формами, Нікітюк не витримала: "Мої солоденькі…"
55-річний Павлик вивів з себе вагітну дружину, красуня слів не підбирала: "Пошкодувала вже, що…"
Неприємна НП на концерті Тіни Кароль, співачка не змогла стримати емоцій: "Ви думаєте, їм зійде це з рук?"
Блогер скаржилася, що мрію про своє житло їм доведеться відкласти на більш вдалий період. Також Катя відзначала, що чоловік готовий працювати за менші гонорари, попри те, що Катя не радила йому цього робити, Павлик хапався за будь-яку роботу, щоб забезпечувати нову сім'ю і підтримувати колишню. Відомо, що Павлик допомагає ексдружині Ларисі Сазоєвій виплачувати кредит за квартиру.
Нагадаємо, що 55-річний Павлик вивів з себе вагітну дружину, красуня слів не підбирала: "пошкодувала вже, що…».
Як повідомляла Politeka, вагітна дружина Павлика забула про сором і показала себе без одягу перед дзеркалом: "скучила".
Також Politeka писала, що Віктор Павлік в м'ятому одязі розсівся перед вагітною дружиною заради сімейного фото: "моє життя"