Катерина Репяхова, вагітна дружина співака Віктора Павлика знову показала свій автомобіль, який придбала майже за 800 тисяч грн наприкінці лютого

Як передає Politeka.net, в сторіс свого акаунту в Instagram вагітна дружина Віктора Павліка знову поділилася емоціями від недавньої покупки. Катя погладила кермо своєї машини, і показала салон.

"Ще не усвідомила, що вона моя", - підписала коротке відео Дружина Павлика.

Відомо, що в кінці лютого Катерина Репяхова поділилася своєю новою покупкою. Вона розповіла, що заробила на новенький автомобіль сама, маленькими кроками, йдучи до своєї мрії. Однак, ще раніше дівчина писала, що через карантин їх з Павликом сім'я в жорсткому мінусі, через те, що концерти музикантів були під замком.

Блогер скаржилася, що мрію про своє житло їм доведеться відкласти на більш вдалий період. Також Катя відзначала, що чоловік готовий працювати за менші гонорари, попри те, що Катя не радила йому цього робити, Павлик хапався за будь-яку роботу, щоб забезпечувати нову сім'ю і підтримувати колишню. Відомо, що Павлик допомагає ексдружині Ларисі Сазоєвій виплачувати кредит за квартиру.

Нагадаємо, що 55-річний Павлик вивів з себе вагітну дружину, красуня слів не підбирала: "пошкодувала вже, що…».

Як повідомляла Politeka, вагітна дружина Павлика забула про сором і показала себе без одягу перед дзеркалом: "скучила".

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