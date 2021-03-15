Українська співачка Настя Каменських поруч з дружиною позитиву (Олексія Завгороднього) блиснула фігурою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала фото, на якому позувала поруч з Ганною Завгородньою.

У перший день Великого посту, 15 березня, Каменських і дружина позитиву похвалилися ніжками. Дівчата позували в об'ємних оверсайз худі. При цьому на ноги нічого, крім кросівок і шкарпеток, судячи з фото, вони не наділи.

Гарячі кадри бурхливо зустріли в мережі. Однак, якщо дівчат захвалили. То їх наряд, схоже, сподобався не всім. Крім того, дружину позитиву переплутали з балериною Катериною Кухар.

"Яка краса!", "Круто!", "Яка краса", "нереальна, дуже люблю", "Пушка", "Настя, ти просто шикарна", "найкрасивіші на планеті", "як здорово", "Настя, ти найкраща", "блін, ці безформні светри худі у всіх зірок, всі їх продають 🙈що небудь оригінальне може бути?", "Чохол на танк😂", "жахливо виглядає", "а схоже, що ти з Кухар", - пишуть в коментарях.

Анна Завгородня (Андрійчук) працювала на телебаченні, пізніше стала дизайнером, розвиває власний бренд модного одягу. З Позитивом вона познайомилася в 2006 році. Одружилася пара в 2013 році.

Нагадаємо, злетів з котушок Данилко на "Масці" відшльопав Каменських і поцілував Полякову, Винник не витримав: "Я в шоці!"

Як повідомляла Politeka, Настя Каменських і її мама влаштували несподіваний прийом Потапу після повернення на батьківщину: "Теща приготувала..."

Також Politeka писала, що скуйовджена Каменських побалувала виглядом своїх солодощів, кадри насолоди: "Нямка"