Відома модель Белла Хадід блиснула найпотаємнішим у білій маєчці

Зірка пройшлася по вулиці в спокусливому вигляді, пише Politeka.net. Втім модель ніколи нічого не соромилася.

Шанувальники постійно згадують образи Белли. Цього разу на одних з останніх фото у фан-акаунті зірка постала в маєчці на оголене тіло.

Біла тканина обтягнула найпотаємніші частини тіла. Зверху модель одягла піджак, який відчинила.

Також Хадід була в сірих брюках, які сиділи трохи вище стегон, підкресливши їх красиву форму.

Зірка завершила образ стильними окулярами, а також сумкою і книгою.

Зачіску модель зробила цікавою - вона "зализала" волосся назад, виблискуючи вушками.

"Я маю на увазі силу цих фото, вау, я закоханий", - написали автори поста.

За 12 годин пост зібрав майже 400 лайків і трохи коментарів.

"❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Вона може вибити з мене л**но, і я все одно буду дякувати її", - написали автори поста.

Зазначимо, Беллу Хадід назвав найкрасивішою жінкою планети один з пластичних хірургів, керуючись принципом "золотого" перетину обличчя.

Раніше ми писали, що Белла Хадід підтримує свою форму завдяки харчуванню і заняттям спортом.

Зірка вважає за краще робити інтенсивні тренування з персональним тренером.

Вона бігає 20 хвилин без перерви, потім займається боксом і працює з гантелями. Основну частину вправ робить на прес і сідниці.

На думку зірки, саме бокс допомагає отримати заповітні кубики на пресі.

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