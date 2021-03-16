Відома модель Белла Хадід блиснула найпотаємнішим у білій маєчці
Зірка пройшлася по вулиці в спокусливому вигляді, пише Politeka.net. Втім модель ніколи нічого не соромилася.
Шанувальники постійно згадують образи Белли. Цього разу на одних з останніх фото у фан-акаунті зірка постала в маєчці на оголене тіло.
Біла тканина обтягнула найпотаємніші частини тіла. Зверху модель одягла піджак, який відчинила.
Також Хадід була в сірих брюках, які сиділи трохи вище стегон, підкресливши їх красиву форму.
Ані Лорак з'явилася на вечірці з екс-чоловіком Муратом, пробачила зрадника: "через місяць буде..."
Ведучий шоу "Маска" Остапчук з опухлим і перекошеним обличчям розповів, що з ним сталося: "Вова, це капець"
Розкішна Лопес задерла сукню, виблискуючи принадами без білизни: "Знову в пошуку чоловіка"
"Тіло було в мішку для цукру": трагедія з 7-річною дівчинкою обростає новими деталями
На Україну насувається потужна повінь: вже затопило села і дороги, кадри руйнівної стихії
Зірка завершила образ стильними окулярами, а також сумкою і книгою.
Зачіску модель зробила цікавою - вона "зализала" волосся назад, виблискуючи вушками.
"Я маю на увазі силу цих фото, вау, я закоханий", - написали автори поста.
За 12 годин пост зібрав майже 400 лайків і трохи коментарів.
"❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Вона може вибити з мене л**но, і я все одно буду дякувати її", - написали автори поста.
Зазначимо, Беллу Хадід назвав найкрасивішою жінкою планети один з пластичних хірургів, керуючись принципом "золотого" перетину обличчя.
Раніше ми писали, що Белла Хадід підтримує свою форму завдяки харчуванню і заняттям спортом.
Зірка вважає за краще робити інтенсивні тренування з персональним тренером.
Вона бігає 20 хвилин без перерви, потім займається боксом і працює з гантелями. Основну частину вправ робить на прес і сідниці.
На думку зірки, саме бокс допомагає отримати заповітні кубики на пресі.
Нагадаємо, як Белла Хадід виставила на камеру свої пружні сідниці: "смачна цукерка"
А ще Politeka писала, що розкута Белла Хадід з Victoria's Secret збентежила позами в одній білизні: "настільки ідеальна, що...»
Також Politeka повідомляла, що Белла Хадід з Victoria's Secret в одній білизні і навіть топлес показала тіло у всій красі: "Фантастична»