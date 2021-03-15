Українська актриса, героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина змогла здивувати

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram актриса опублікувала сторіс з дуже джраматичною сценою.

Кохана Олександра Еллерта актриса Ксенія Мішина знялася в новому серіалі про роботу лікарів швидкої допомоги. Зірка зіграла головну роль-лікаря швидкої, а зйомки тривали кілька місяців. Прем'єра запланована на осінь 2021 року.

Фрагмент нового серіалу показав режисер, А Мішина зробила репост собі на сторінку.

"Завтра зустрінемося з тобою в РАГСі, щоб я більше ніколи тебе в своєму житті не бачила», - говорить вона на відео.

Мішина також розповіла подробиці про зйомки в новому серіалі.

"Було нелегко: наркомани, трупи, перестрілки (сценарій багатий), але в той же час жваво і весело, бо багато людей не давали здохнути. Найкритичніше для мене в процесі зйомок-холод. Я-ледишка, яке б Термобілизна мені не купив Еллерт. До того ж у мене є одна особливість — від холоду блокується мовний апарат. Сцени сексу. "Під ковдрою" вже не те. Якщо це секс-то глядач повинен бачити секс. Наші канали не пропускають оголення, так що прикритися ліфчиком ще можна, а ось рухи будь Добра зіграти максимально правдиво», — написала актриса на своїй сторінці в соцмережі.

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