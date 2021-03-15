Чоловік Наташі Корольової, танцюрист Сергій Глушко (Тарзан) насмішив мережу своїм зухвалим фото без одягу

Скандально відомий танцюрист не соромиться своєї професії і досить відвертих фотосесій, які сам же собі і влаштовує, часом навіть вдома роздягаючись на камеру і показуючи підкачане тіло. Артист пишається тим, як виглядає у своєму віці.

Проте, шанувальників і просто користувачів Instagram, схоже, останні фото артиста не вражають, адже він на них позує зовсім без одягу. Роздягнувшись на камеру і сівши так, щоб було приховано зайве, він зміг підкреслити інші достоїнства.

"Ось сиджу і думаю.... чому люди вважають малювання мистецтвом, а побудова красивого тіла-ні..? Адже друге набагато складніше....😉 Спочатку була краса тіла, а потім вже народилося бажання його намалювати...",- міркує чоловік.

Користувачі Instagram не залишилися байдужі: "Серьога Красава; і душею і тілом і талантами; Да ладно вам... Нормальний мужик без боягузів😂; знову страмота; Тарзан де трусі втратив?; Не парся з цього приводу. Навіщо тобі ці думки?; Хвороба або просто дно і срамота?; думає одягнути труси або і так пройде!; От не бідний ти пацан! Ну купи ти собі одяг а!; Найскладніша робота над собою🙌"»

До цього артист запостив у своєму акаунті фотографію, на якій він позує з оголеним торсом, тримаючи в руках червону троянду. При цьому він підніс квітку до обличчя і спокусливо прикусив пелюстка зубами.

"З днем стриптизу вас всіх, панове! А жінкам-троянди", - написав він.

Таке фото викликало бурхливу реакцію в мережі, особливо серед представниць прекрасної статі. Багато хто навіть позаздрив дружині Тарзана Наташі Корольової.

Нагадаємо, що чоловік королевою Тарзан показав нове обличчя зі шрамами і викликав подив: "це точно ви?"

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