Відома українська гумористка Олена Кравець, засновниця розважального шоу "Жіночий Квартал" ошелешила шанувальників новиною про відхід з проєкту

Як передає Politeka.net Олена Кравець яка прітнімает участь в проєкті "Ліпсінк Батл", в якому пародіює Тіну Тернер, і її пісню "Simply the best". В інтерв'ю, на проєкт Олена прокоментувала чутки про свій відхід з проєкту "Жіночий Квартал" і "Квартал 95":

"З "Жіночого кварталу" я, так, пішла. Я цей сезон пропускаю, тому що багато дуже всього: "Вечірній Квартал", за хлопцями треба... Ні, з" кварталу" я не йду", - заявила відома гумористка.

Варто сказати, що про зміни в житті і творчості гумористка натякала ще з осені минулого року. Тоді вона взялася декламувати свої вірші, а також випустила спільний трек з Сергієм Бабкіним. Тепер Олена підтвердила відхід з команди, яку сама ж і створила.

Як відомо, засновницею "жіночого кварталу" вважається саме Олена Кравець.

Нещодавно Олена Кравець продовжила боротьбу в Ліпсінк батлі. Для виходу на сцену Кравець вибрала один з найбільш яскравих недавніх образів Могилевської. Вона виступала в розкішній помаранчевій сукні в підлогу з асиметричною спідницею і яскраво-рожевою вставкою збоку. Для повноти образу гумористка приміряла перуку кольору блонд.

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