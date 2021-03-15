Відома модель Ніколь Потуральскі, колишня кохана Бреда Пітта, показала себе на початку робочого тижня
На фото Ніколь позувала в штанях, без взуття і в дивному ТОПі, який частково закрив частково тіло, але можна помітити бюст, який випирав, так як білизни на дівчині не виявилося. Дівчина вигнулася, демонструючи розкішну фігуру, і знімаючи себе на телефон перед дзеркалом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Одягаюся, щоб почати тиждень вдома, щоб залишатися вдома і працювати з дому", - написала зірка під фото.
Фанати поставили більше 3 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Чорний стілець", "Дівчина, ви виглядаєте приголомшливо", " тому вона гола? А що щодо сина? Боже мій, світ зійшов з розуму !!!! У такому вигляді вони працюють тільки в борделі", "обожнюю цей наряд", "і грай вдома", "Доброго ранку", "цей погляд божевільний", "у мене таке відчуття, що ми ходимо колами в пошуках Неверленда".
Ми писали, що відома модель Ніколь Потуральскі захопила формами в одному боді.
Уточнимо, що на фотографії Потуральскі позує сидячи на ліжку, а поруч біля неї стоять три картини, на яких знаменитість в одному боді. Красуня елегантно обливає себе водою з пляшки.
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