Известная модель Николь Потуральски, бывшая возлюбленная Брэда Питта, показала себя в начале рабочей недели

На фото Николь позировала в штанах, без обуви и в странном топе, который частично закрыл частично тело, но можно заметить бюст, который выпирал, так как белья на девушке не оказалось. Девушка выгнулась, демонстрируя роскошную фигуру, и снимая себя на телефон перед зеркалом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Одеваюсь, чтобы начать неделю дома, чтобы оставаться дома и работать из дома", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили больше 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Черный стул", "Девушка, вы выглядите потрясающе", "Поэтому она голая? А что насчет сына? Боже мой, мир сошел с ума !!!! В таком виде они работают только в борделе", "Обожаю этот наряд", "И играй дома", "Доброе утро", "Этот взгляд безумный", "У меня такое чувство, что мы ходим кругами в поисках Неверленда".

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Уточним, что на фотографии Потуральски позирует сидя на кровати, а рядом возле нее стоят три картины, на которых знаменитость в одном боди. Красотка элегантно обливает себя водой из бутылки.

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