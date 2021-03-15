Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька з'явилася в шкіряному вбранні на святі разом з Катериною Осадчою

Нещодавно Олександра розповіла на своїй сторінці в Instagram, як у неї з групою відбулося свято, на якому вона отримала величезну кількість привітань і побажань а пару днів тому, після цього, група влаштувала оригінальні посиденьки, які відвідали найближчі і колеги музикантів

«Ми вирішили досить спонтанно зібратися вузьким колом команди і друзів щоб ще раз нагадати, як ми один одного любимо. Було класно, весело, святково і дуже квітково", - розповіла Олександра.

На сторінці "Світського життя «також з'явилися фото з»Kazka Svit Party".

"Як музичний гурт святкував день Народження і представив власне морозиво-покажемо вже цієї суботи", - сказано на сторінці.

Однак деяких користувачів здивував вигляд солістки:

"Олександра з казки зробила пластику? Зовсім інша стала".

Повідомлялося, солістка групи Kazka Олександра Зарицька заінтригувала шанувальників інформацією про себе.

Так, цього разу красуня з'явилася в стильному образі, піднісши камеру ближче. Зірка одягла гарний светр і бере. Завершив образ цікавий макіяж з довгими стрілками і блискучими акцентами в куточках очей.

"Неймовірні фото 😍 🌸 звичайно, підтримаємо))😊❤", "немов Паризький Зефірчик😍", "краще фото, казкове, ми тебе підтримаємо, дуже сильно любимо", "ми підтримаємо тебе! ", "Неймовірно красиві фото 😍 супер кольори 💗 звичайно, підтримаємо ❤️", " Сашка завагітніла? !!!! Урааа !!!! 🎉 🎉 🎉 ", "Чекаємо! ❤ ️ ",- написали користувачі Мережі.

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