Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая появилась в кожаном наряде на празднике вместе с Екатериной Осадчей
Недавно Александра рассказала на своей странице в Инстаграм, как у нее с группой состоялся праздник, на котором она получила огромное количество поздравлений и пожеланий А пару дней назад, после этого, группа устроила оригинальные посиделки, которые посетили самые близкие и коллеги музыкантов
«Мы решили довольно спонтанно собраться узким кругом команды и друзей чтобы еще раз напомнить, как мы друг друга любим. Было классно, весело, празднично и очень цветочно», - рассказала Александра.
На странице «Светской жизни» также появились фото из «Kazka Svit Party».
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«Как музыкальная группа праздновал день рождения и представила собственное мороженое - покажем уже в эту субботу», - сказано на странице.
Однако некоторых пользователей удивил вид солистки:
«Александра из Сказки сделала пластику? Совсем другая стала».
Сообщалось, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая заинтриговала поклонников информацией о себе.
Так, в этот раз красотка появилась в стильном образе, поднеся камеру поближе. Звезда надела красивый свитер и берет. Завершил образ интересный макияж с длинными стрелками и блестящими акцентами в уголках глаз.
"Невероятные фото 😍🌸 Конечно, поддержим)) 😊❤", "Словно Парижский зефирчик 😍", "Лучшее фото, сказочное, мы тебя поддержим, очень сильно любим", "Мы поддержим тебя! "," Невероятно красивые фото 😍 супер цвета 💗 конечно, поддержим ❤️ "," Сашка забеременела? !!!! Урааа !!!! 🎉🎉🎉 "," Ждем! ❤️ ", - написали пользователи сети.
Напомним, пышногрудая солистка KAZKA со стаканом в руках поделилась сокровенным
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