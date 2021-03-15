Легендарна співачка Софія Ротару здивувала, як виглядала більше 40 років тому

На першому фото Софія позувала в кольоровій кофті, шкіряній куртці і з довгим волоссям. Молода красуня посміхалася, засліплюючи своєю бездоганністю. Кадр був зроблений в 1973 році, більше 40 років тому. На другому знімку вже показали сучасну Ротару. Зірка здавалося, практично не змінилася, якщо не звертати увагу на руки, які тільки й видавали вік. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку "Зоряного шляху".

"Софія Ротару 1973 і зараз.

Фанати 73-річної співачки часто говорять, що вона «винайшла» еліксир молодості. Мовляв, дивишся на її фото, різниця між якими більше 40 років, і не віриш.

Друзі, а яку пісню артистки ви любите найбільше? Пишіть в коментарях", - написала зірка під фото.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарії:

"Які всі наївні", "Продала душу дияволу", " Давайте не будемо перед собою хоч перш за все юлити і вигадувати маячня бордовий. . звичайна пластика!!! ніякого еліксиру ....вона 40 років гірше виглядала ніж зараз і особливо красунею ніколи не була і раптом в свої 90 стала прям Небесної і молодий", "відьма".

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В Instagram з'явилося фото на якому Софія Ротару під пледом в домашній обстановці п'є чай.

На чарівній І нестаріючої жінці білосніжний халатик. А на столику тюльпани і статуетка морського коня. Легенда чарівно посміхається, показуючи фанатам свій весняний радісний настрій.

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