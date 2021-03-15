Співак Макс Барських захопив видом поруч з відомою співачкою

Як передає Politeka.net, 31-річний артист опублікував свіжі фото у своєму мікроблозі в Instagram, де позує зі співачкою зіверт.

При цьому багато відзначили схожість Зіверт з Вікторією Бекхем.

"Вау, офігенні", " Бекхем?", "Вауууу😻 😻 😻які розкішні, неземні створення. Ви обидва-рідкісний вид! Ви співаєте і в ваших треках є музика і сенс, а це стало великою рідкістю в наш час», «спочатку здалося, що сім'я Бекхем», «дуже круто разом виглядаєте», «на перший погляд здалося, що на фото ви і Вікторія Бекхем. А виявилося, що це наша Юлія!", "Юля тут на Вікторію Бекхем схожа) а Макс просто як завжди прекрасний", - пишуть в коментарях.

Також Барських відповів на питання Зіверт про те, чому зараз пісні стають все коротшими.

"Так, зараз пісні стали коротшими, тому що людям складніше зосередитися. І пісня закінчується, поки вона не встигла набриднути. Але слухай, якщо ми копнемо історію музики на 60 або навіть 100 років тому, там буде те ж саме. У якихось 1920-х люди теж слухали короткі пісні по дві хвилини з нехитрими текстами, тільки на грамплатівках. Так що я вважаю, що з музикою все ОК – Ні вона, ні ми з розуму не сходимо, це просто природний розвиток подій», - зазначив артист.

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