Певец Макс Барских восхитил видом рядом с известной певицей

Как передает Politeka.net, 31-летний артист опубликовал свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, где позирует с певицей Зиверт.

При этом многие отметили сходство Зиверт с Викторией Бекхэм.

«Вау, офигенные», «Бекхэм?», «Вауууу😻😻😻какие роскошные, неземные создания. Вы оба - редкий вид! Вы поёте и в ваших треках есть музыка и смысл, а это стало большой редкостью в наше время», «Сначала показалось, что семья Бекхэм», «Очень круто вместе смотритесь», «На первый взгляд показалось, что на фото Вы и Виктория Бэкхем. А оказалось, что это наша Юлия!», «Юля тут на Викторию Бэкхем похожа) а Макс просто как всегда прекрасен», - пишут в комментариях.

Также Барских ответил на вопрос Зиверт о том, почему сейчас песни становятся все короче.

«Да, сейчас песни стали короче, потому что людям сложнее сосредоточиться. И песня заканчивается, пока она не успела надоесть. Но слушай, если мы копнем историю музыки на 60 или даже 100 лет назад, там будет то же самое. В каких-нибудь 1920-х люди тоже слушали короткие песни по две минуты с незамысловатыми текстами, только на грампластинках. Так что я считаю, что с музыкой все ОК – ни она, ни мы с ума не сходим, это просто естественное развитие событий», - отметил артист.

Напомним, горячий Макс Барских на прогулке поразил внешним видом в повседневной жизни: "Сильно хочется".

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