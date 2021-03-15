Українська співачка Міка Ньютон після перемоги над онкологією розповіла про нову недугу

Як повідомляє Politeka.net, популярна колись співачка Міка Ньютон після тривалої боротьби все ж увійшла в ремісію і переміг онкологічне захворювання. Однак, тендітна дівчина після виснажливого лікування знову відчула себе погано і звернулася до лікарів, підозрюючи у себе коронавірус. Однак, результати обстеження встановили, що в артистки новий недуга – астма.

На своїй сторінці в Instagram Міка опублікувала чарівне фото в розкішному образі, а в підписі до нього розповіла не тільки про новий діагноз, але і те, що не завжди красиві фотографії в соцмережах свідчать про красиве і щасливе життя.

"Скільки разів ви дивилися чийсь профіль і думали, вау, його/її життя ідеальне і таке прекрасне, а я так відстав...? Я сама відчуваю ці почуття. Але ми ніколи не дізнаємося, що хтось переживає в цей момент", - говорить Ньютон. "Навіть я, ймовірно, поділяю з вами тільки 10% своїх життєвих труднощів. Це вибір. Тому що я хочу надихати вас. Нещодавно я подумала, що це неправильно і вам потрібно знати іншу сторону мого шляху", - зазначила співачка.

І вирішила поділився з шанувальниками своєю проблемою. За словами дівчини, їй стало погано, і вона звернулася до медиків, запідозривши у себе коронавірусну інфекцію. "Дуже схожі симптоми, але це закінчилося нападом астми", - зізналася Міка. Шанувальники почали обговорювати пост артистки, підтримуючи її і бажаючи якнайшвидшого одужання.

Нагадаємо, Міка Ньютон, яка пережила онкологію, поділилася радісною новиною і кадрами: "Щаслива дівчинка!".

Як повідомляла Politeka, Онкологія у зірки "Євробачення" Міки Ньютон, співачка розкрила моторошні деталі: "Мама все знала, але...".

Також Politeka писала, Рак у зірки "Євробачення" Мікі Ньютон, співачка вразила відвертим зізнанням: "Кожні три місяці...".