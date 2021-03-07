Известная украинская певица Мика Ньютон, переболевшая онкологическим заболеванием показала с какой пышностью встретила свой 35 день рождения

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Мика разместила невероятной красоты кадры, признавшись, что решила отметить день рождение в том месте, где состоялась свадьба звезды (чтобы посмотреть весь ролик, доскролльте страницу до конца).

Невероятно красивое сказочное место предстало перед поклонниками. Это место называется курортный отель The Mission Inn Hotel & Spa. Известно, что певица живет в США.

День рождения у певицы состоялось 5 марта. Девушка написала в сторис, что свой день рождения решила отметить в курортном отеле, где проходила ее свадебная церемония.

Мика показала поклонникам чудесное место невероятно красивой архитектуры, все погрузшее в цветах, невероятно красиво и воздушно, словно волшебный замок.

Также Мика показала наряд, в котором праздновала свой праздник. Красивое, расшитое пайетками платье, будто цветочный букет, подчеркнуло настроение красотки.

"Мне 35! Всем спасибо за поздравления с Днем Рождения! Я чувствую себя счастливой ❤️ Одна счастливая девочка! ❤️", - написала Мика в блоге, разместив несколько волшебных фото в блоге.

Девушке написали множество поздравлений и самых прекрасных пожеланий.

Кадры сказочного отеля, мы смогли сохранить для наших читателей:

Напомним, Мика Ньютон излечила рак яичников, который мог лишить ее возможности стать мамой. После продолжительного лечения возможность иметь детей у певицы стала реальностью.

Напомним, что рак у звезды "Евровидения" Мики Ньютон, певица поразила откровенным признанием: "Каждые три месяца..."

Как сообщала Politeka, онкология у звезды "Евровидения" Мики Ньютон, певица раскрыла жуткие детали: "Мама все знала, но…"

Также Politeka писала, что тяжелый диагноз у звезды "Евровидения" Мики Ньютон, подробности и фото из больницы