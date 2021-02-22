Певица Мика Ньютон откровенно призналась, чьи нервы берегла, не рассказывая об онкологии

Известная певица Мика Ньютон рассказала в интервью программе "Зірковий шлях" о том, кто первым из ее окружения узнал о ее болезни, а кому об онкологии призналась в последнюю очередь, пишет Politeka.net.

Девушка рассказала, что первыми признаками ее болезни стала слабость и увеличение объемов. Девушка подумала, что стала полнеть из-за неправильного питания, однако никакие диеты, ни занятия йогой не давали результат.

Молодой муж заметил изменения в поведении Ники, она стала не такой активной, постоянно хотела спать. Ника обратилась к врачам. После того как стал известен результат анализов, девушка, в особенный день рассказала своему супругу, что произошло.

"Это был особый день, когда я впервые шла в США в онкологический центр, был день рождения мужа", - признается девушка.

Своим родителям Мика рассказала не все сразу. Если с мамой у певицы секретов не было, то папины нервы берегла до последнего:

"Мама все знала, папа не знал. У моей бабушки был рак, и у мамы рак. Но, как показало тестирование, у меня не наследственный рак. Мне никто не передал", - отметила Мика.

Известно, что в Украине Ньютон хочет обосновать фонд помощи больным раком. Ее болезнь сподвигла на такое решение, девушка заявила, что в Украине нет оборудования, а врачи очень талантливые.

Зрителей очень интересует, вернется ли певица в Украину, и каковы ее планы. В своем интервью девушка рассказала, что хочет стать актрисой и покорить Голливуд.

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