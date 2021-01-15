Певица Мика Ньютон, представлявшая Украину на "Евровидении-2011", рассказала о тяжелых испытаниях, выпавших ей на долю

Как передает Politeka.net, 34-летняя артистка опубликовала архивное фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала на больничной койке.

Не потерявшая оптимизма Мика кривлялась на снимке, отганяя страхи. В подписи звезда рассказала, через что ей пришлось пройти. По словам Мики, врачи тогда поставили ей диагноз - рак яичников третьей стадии и огорошили новостью, что у нее никогда не будет детей.

"Год назад после второй операции мне сказали, что у меня рак яичников третьей стадии. Они сказали, что мне понадобится 12 курсов химиотерапии, и самой душераздирающей новостью было то, что я никогда не смогу быть мамой. Не думаю, что у меня когда-нибудь найдутся слова, чтобы описать то, что мы прошли... но случилось чудо! Через неделю пришли анализы, которые показали, что у меня первая стадия, так что в один прекрасный день у меня еще будет шанс забеременеть! Никогда не отказывайтесь от своей мечты. Молитвы и положительные мысли исцеляют!", - поделилась Мика Ньютон.

Девушка добавила, что трое онкологов не поверили результатам анализов:

"Я искренне верю, что вся духовная работа, которую я проделала до операции, сработала! Я знаю одно - если вы примете все в своей жизни как урок, а не как наказание, вы будете вознаграждены", - подытожила артистка.

Пользователи кинулись комментировать увиденное: "Вы такая невероятная, всё у вас будет хорошо! 🤗🤗🤗"; "Поправляйтесь красавица! Всё будет хорошо, вы этого заслуживаете♥️ Деток вам в скором времени 🌼"; "Ого, так страшно🙏🏼"; "Даже на больничной койке вы оживляете и развлекаете окружающих. Горжусь вами и тем, насколько вы сильны. ✨🌈".

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