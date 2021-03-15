Украинская певица Мика Ньютон после победы над онкологией рассказала о новом недуге

Как сообщает Politeka.net, популярная некогда певица Мика Ньютон после длительной борьбы все же вошла в ремиссию и победил онкологическое заболевание. Однако, хрупкая девушка после изнурительного лечения снова почувствовала себя плохо и обратилась к врачам, подозревая у себя коронавирус. Однако, результаты обследования установили, что у артистки новый недуг – астма.

На своей странице в Instagram Мика опубликовала очаровательное фото в роскошном образе, а в подписи к нему рассказала не только о новом диагнозе, но и том, что не всегда красивые фотографии в соцсетях свидетельствуют о красивой и счастливой жизни.

"Сколько раз вы смотрели чей-то профиль и думали, вау, его/ее жизнь идеальна и так прекрасна, а я так отстал…? Я сама испытываю эти чувства. Но мы никогда не узнаем, что кто-то переживает в этот момент", - говорит Ньютон. "Даже я, вероятно, разделяю с вами только 10% своих жизненных трудностей. Это выбор. Потому что я хочу вдохновлять вас. Недавно я подумала, что это неправильно и вам нужно знать другую сторону моего пути", - отметила певица.

И решила поделился с поклонниками своей проблемой. По словам девушки, ей стало плохо, и она обратилась к медикам, заподозрив у себя коронавирусную инфекцию. "Очень похожие симптомы, но это закончилось приступом астмы", - призналась Мика. Поклонники принялись обсуждать пост артистки, поддерживая ее и желая скорейшего выздоровления.

Напомним, Пережившая онкологию Мика Ньютон поделилась радостной новостью и кадрами: "Счастливая девочка!".

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