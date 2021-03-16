Відома українська співачка Міша Романова, колишня солістка групи ВІА Гра і подруга Макса Барських, показала себе в ефектному вбранні

Цього разу Міша здалася в шикарній чорній сукні зі шлейфом спереду. Дівчина доповнила образ прикрасами і рукавичками, а декольте до животика додало гостроти кадру, адже білизни на зірці не виявилося. Волосся Романова залишила розпущеним, а для ефектності використовувала яскравий макіяж. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Секрет мого зростання на цьому фото-шлейф спереду", - написала Романова під публікацією.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай красуню засипають компліментами:

"Так собі скромність і уявляв завжди, до речі", нереальна просто!!!", "Шикарна жінка", " ось це справжні гени Віагри!", "Міша і скромність не сумісні","Люблю, хочу дуже милуватися тобою красуня".

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У себе в Instagram дівчина опублікувала свіже фото, яке буквально звело з розуму її шанувальників. Міша постала в рожевому корсеті, поверх якого накинула чорний піджак. Штани Романова надягати не стала, щоб подражнити своїх фанів.

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