Андрій Данилко, в образі Вєрки Сердючки, разом з "мамою" Інною Білокінь та співачкою Вірою Брежнєвою вирушили у подорож

Зірки беруть участь у новому сезоні шоу про подорожі "Орел і Решка" в Барселоні, повідомляє Politeka.net.

Сердючка постала у своєму найвідомішому образі - із зіркою на голові, її "мама" в одязі з українськими мотивами, а Віра була в сірому спортивному костюмі, а зверху вона одягла чорне пальто. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Всі троє пройшлися на тлі фонтану, а увагу привернула саме Брежнєва, яка стрибала в кадрі в грайливому настрої.

За чотири години кадри зібрали майже 30 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Спасибі, що ви є! Дякую за вашу творчість! 👏 👏 👏 💖 ", "Вірочка чарівна ❤ ️ такі чудові люди потрібні, щоб не забути - світ не поганий", "Вєрка важлива така, на літаку полетить. Клас. Як завжди з гумором", " зірка, сама валізу тягне👏 👏 👏"," я вас обожнюю !) Моє життя складається з цитат Віри)", "обожнюю Віру🔥 🔥 🔥❤️", " Тримайся!!😂 🔥 🔥 🔥 ", "Дякую за талант, творчість, харизму))) голос - сексі!!!) З любов'ю з Росії)", "Віра поїхала", " 🔥 🔥 🔥 🔥 клас 🔥🔥🔥🔥🔥💋🙏❤️", "одній пишуть, іншою закреслюють😍 🔥", "шикарна Віра:) у виконанні найталановитішого Андрія Михайловича👏 👏 👏", " а хто з рюкзаком?) ",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Данилко в образі Сердючки засвітився на яхті за кордоном, підкоривши квітучим виглядом: "Одна екзотика...".

Як повідомляла Politeka, Андрій Данилко показав, яким був на піку слави, посмішку не стримати: "Колготи клас!".

Також Politeka писала, Сердючка повертається на ТБ в новому амплуа, сюрприз від Данилка вдався: "ось воно, перевтілення!".