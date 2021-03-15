Зведена сестра Меган Маркл, з якою герцогиня довгі роки не спілкується, заговорила про розлучення з принцом Гаррі
Як повідомляє Politeka.net, посилаючись на видання TMZ, зведена сестра герцогині Сассекської Саманта Маркл вважає, що британський принц Гаррі скоро задумається про розлучення з Меган Маркл. Після скандального інтерв'ю Опрі Вінфрі, в якому Меган заявила, що вони не бачилися з Самантою вже 18 років, 56-річна американка вирішила знову зіпсувати репутацію зведеній сестрі.
Жінка каже, що Меган і Гаррі потрібна психологічна консультація, а ще вони, на її думку, повинні відправиться в тур по всіх Великобританії і вибачиться за те, що розповіли в телеефірі про королівську сім'ю. "Гаррі вже напевно задається питанням, чи правильно він зробив, одружившись з Меган", - говорить Саманта. Вона також обізвала зведену сестру "патологічної брехнею" і висловила припущення, що Гаррі рано чи пізно повинен це зрозуміти.
Варто відзначити, що Меган розповіла Опрі Вінфрі, що вони ніколи не були близькі зі зведеною сестрою і ніколи особливо не спілкувалися. Також герцогиня нагадала, що Саманта різко змінила прізвище на Маркл після перших чуток про стосунки її зведеної сестри з принцом Гаррі.
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