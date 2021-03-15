Відома модель Анастасія Покрещук, зірка "Від пацанки до панянки", вирішила поміркувати про жінок

Зірка інтернету ніколи не соромиться у висловлюваннях, пише Politeka.net. Модель відкрито говорить все, що думає, використовуючи нецензурну лексику. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. Обережно кадри містять матюки)

В цей раз Покрещук записала відео, сидячи в машині за кермом. Зірка висловила припущення про те, чому жінка завжди права в суперечці з чоловіком. За словами Анастасії, останній просто не хоче сперечатися з дурними людьми.

"Жінка завжди права?) 💝 Шо думаєш?)", - підписала відео Покрещук.

За 20 хвилин публікація зібрала понад 6000 лайків і багато коментарів.

"Краща ❤️🔥 😍", "сто відсотків)))", "ти мені завжди піднімаєш настрій 😂 😂 дякую тобі за це😉 🌹 🌹", "сорокагодинновими", "золоті слова!", "Сабрина 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Мудрість!!! Настя поганого не порадить😍 🔥", "правильно говориш👏 👏 👏 👏", " для того щоб говорити коротко і ясно, мужик повинен перехотіти з тобою сперечатися, для цього спочатку потрібно по**здеть😂", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Анастасія Покрещук прославилася в мережі своєю незвичайною зовнішністю. Вона "накачала" собі вилиці і губи, а також пофарбувала волосся в рожевий колір.

Зараз на сторінку зірки підписані 255 тисяч користувачів мережі. Користувачі мережі по-різному ставляться до епатажної зовнішності моделі.

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