Внучка Народного артиста України та судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик здивувала природною красою в новій фотосесії

Як повідомляє Politeka.net, 40-річна внучка легендарного судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса Анна Сафрончик вже довгі роки в Італії, де побудувала успішну акторську і модельну кар'єру. Красуня з українським корінням дуже полюбилася італійцям, вона знялася в багатьох фільмах і стала героїнею безлічі глянців. Анна Активний блогер в Instagram, де часто радує шанувальників яскравими фото зі свого життя. Так, днями модель виклала в мережу чарівні фото, на яких показала всю свою природну красу.

Як видно, на нових знімках Анна відображена, сидячи на підлозі в затишній світлій кімнаті, вона змінює пози на догоду фотографу. Перед камерою красуня з'явилася в спокусливому образі - на ній вузьке чорне боді з мереживним декором і темні щільні панчохи, а зверху вона накинула світлу кофту оверсайз. Цей наряд красиво підкреслив ідеальну фігуру і пружні принади актриси. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий природний макіяж.

У підписі до публікації Сафрончик загадково написала: "Locked or blocked?". Шанувальники зірки тут же почали обговорювати її дивовижні знімки, засинаючи компліментами і зізнаннями в коханні в коментарях до фото. "Чудове створіння", "Дуже красиво", "Я люблю тебе", "Ти неймовірно красива", "Дивовижна краса", - пишуть користувачі під фото Анни.

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