Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Жіночого кварталу", показала, як проводить час поза зйомками

На кадрах Катя була роздягненою, лежачи на кушетці. Дівчина накинула зверху рушник, а себе знімала в дзеркало, демонструючи оголені сідниці. Як можна зрозуміти, Нікітіна вирушила на масаж. Актриса постійно змінювала кадр, показуючи то себе, то молоду людину, яку довірила пом'яти своє тіло. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.





"Ну що, полетіли...",- написала Катерина під фото.

Фанати не ставили лайки і не писали і не писали Коментарі, але зазвичай красуню не залишають без компліментів:

"Хороше. Шок-контент)))", "не зовсім голенька", "Чарівна", "непогана перспектива. Впав у дисперсію", "Не, ну так", " Солодкий маленький тигреня!", "Просто чистий клас!", "Бог мій яка краса", "так, крихта, настрій вогонь", "так виглядає щаслива жінка", " Очаровашка, запальничка.

Ми писали, що зірка студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна показала вражаючі кадри свого "випробування".

Так, в акаунті Нікітіної з'явилося відео зі сцени, де прямо біля неї з'являються вогні. На опублікованому відео можна побачити, як Нікітіна стоїть на сцені, як раптом з обох сторін поруч з нею з'являються вогні.

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