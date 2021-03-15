Відомий український актор Тарас Цимбалюк, зірка "Кріпосної" і "Спіймати Кайдаша", показав себе, захоплюючи виглядом

На фото Тарас позував у штанях, трохи їх приспустивши, щоб було помітно штани. Цимбалюк стояв перед дзеркалом, демонструючи плоский живіт і підкачаний торс. Красунчик доповнив образ шикарними вусами і бородою, а знімав сам себе перед умивальником. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"чоловік ви красень, але мій чоловік краще. Удачі і щастя вам!", "Від вас неможливо відірвати погляд","Ух ти! Ви схожі на Джонні Деппа. Ви ідентичні <3", " Я не розумію, яка форма ще потрібна. По-моєму все і так ОК!", "Форма-супер", "Ось це Я розумію, Український козак", "Кращий український актор, приємно за таким стежити", " Привіт, чорний ворон. Дуже круте фото", "зовсім себе не шкодуєш, просто на знос".

Ми писали, що відомий український актор Тарас Цимбалюк показав умови зйомок.

У сторіс свого аккаунта в Instagram відомий актор показав кадри зйомок третьої частини" кріпак", які проходили в Голосіївському парку.

Актор показав упряжку з кіньми в якій він перебував з колегою по цеху. На відео видно пара коней, запряжених возом, візником в якій грає знаменитий актор.

Актор показав упряжку з кіньми в якій він перебував з колегою по цеху. На відео видно пара коней, запряжених візком, візником в якій грає знаменитий актор.

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