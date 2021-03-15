Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі підкорила зовнішністю під струменями води

Красуня підкорила своїми талантом і зовнішністю, передає Politeka.net. Користувачі мережі із захопленням згадують гарячі образи знаменитості.

В цей раз в одній з фан-груп опублікували фото Джолі, на якому вона позує у сріблястій маєчці з глибоким декольте.

Тонка тканина з блискітками обтягнула оголені груди знаменитості. Крім того, ідеально виглядала тонка талія.

По великому бюсту стікали краплі води, що ллється зверху водоспадом.

Від принад зірки не можна було відірватися, як і від красивого, зухвалого погляду. Чорна підводка підкреслила красиві очі блакитного кольору.

Мокре волосся було прибрано назад, тому оголилися вушка з сяючими сережками.

Фото вийшло просто неймовірним. Всього за 15 хвилин публікація зібрала приблизно 200 лайків і багато коментарів.

"Я самотній, мій друг«," хороша мадам❤️", " Вау❤️", "смачно і захоплююче, яка насолода", - написали автори поста.

Зазначимо, 45-річна Анджеліна Джолі продовжує залишатися однією з найкрасивіших жінок у світі.

Косметолог знаменитості каже, що та щодня використовує сонцезахисний крем, який береже шкіру від пігментації.

Також фахівець радить зав'язати зі шкідливими звичками: відмова від куріння і алкоголю зробить шкіру пружною і гладенькою, а колір обличчя здоровим.

Крім того, артистка завжди змиває макіяж, що допомагає запобігти появі ранніх зморшок.

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