Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли покорила внешностью под струями воды

Красотка покорила своими талантом и внешностью, передает Politeka.net. Пользователи сети с восторгом вспоминают горячие образы знаменитости.

В этот раз в одной из фан-групп опубликовали фото Джоли, на котором она позирует в серебристой маечке с глубоким декольте.

Тонкая ткань с блестками обтянула обнаженную грудь знаменитости. Кроме того, идеально смотрелась тонкая талия.

По большому бюсту стекали капли воды, льющейся сверху водопадом.

От прелестей звезды нельзя было оторваться, как и от красивого, дерзкого взгляда. Черная подводка подчеркнула красивые глаза голубого цвета.

Мокрые волосы были убраны назад, поэтому оголились ушки с сияющими серьгами.

Фото вышло просто невероятным. Всего за 15 минут публикация собрала примерно 200 лайков и много комментариев.

«Я одинок, мой друг», «Хорошая мадам ❤️», «Вау ❤️», "Вкусно и захватывающе, какое наслаждение", - написали авторы поста.

Отметим, 45-летняя Анджелина Джоли продолжает оставаться одной из самых красивых женщин в мире.

Косметолог знаменитости говорит, что та ежедневно использует солнцезащитный крем, который бережет кожу от пигментации.

Также специалист советует завязать с вредными привычками: отказ от курения и алкоголя сделает кожу упругой и гладкой, а цвет лица здоровым.

Кроме того, артистка всегда смывает макияж, что помогает предотвратить появление ранних морщин.

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