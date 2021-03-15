Відома модель Кайя Гербер, дочка легендарної супермоделі Сінді Кроуфорд, показала юну красу в пікантному образі

На першому фото Кайя здалася в картатій сукні. Дівчина спустила бретельки, демонструючи оголене плече, натякаючи на відсутність білизни, тому за бюст взялася рукою. А ось на другому кадрі Гербер вже задерла нижню частину вбрання, демонструючи частково стегно. Образ красуня доповнила мейкапом, а волосся зібрала назад. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як кадри опинилися в сторіс Instagram, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Ти грайлива"," чому ця трава така прекрасна", "принцеса Кайя", "галон золота" ," ти така задушлива" ," так прекрасно"," Ей дівчинка", "чудова", "чиста краса"," Ти така яскрава", "Привіт з Німеччини", "Кайя, Я так тебе люблю", "красива Кайя Гербер", "Привіт весна, це березень", "Ти така красива", "як ти можеш бути такою красивою?".

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На першому фото Кайя Гербер здалася оголеною, сидячи на ліжку. Модель позувала зі спини, демонструючи свої маленькі татуювання на плечі і біля грудей. Вона пильно дивилася в камеру, не висловлюючи ніяких емоцій, однак при цьому фото вийшло досить спокусливим.

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