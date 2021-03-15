Дружина українського шоумена Євгенія Кошового Ксенія захопила свіжим образом

На фото красуня позувала в довгій сукні в ніжних кольорах, а образ доповнила поясом, підкресливши ідеальну талію. Волосся у зірки залишилися розпущеним, а так як в наряді було декольте, то знімок вийшов ще й трохи пікантним. Поруч з Ксенією Кошовою позувала Київська модель, яка показувалася в синіх штанях і з червоним верхом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку в Instagram.

На другому фото Ксенія вже здалася одна, крокуючи вперед, поки її знімали. Красуня заворожувала грацією, демонструючи розкішну фігуру. На останньому фото знову була Київська модель, яка відвела грайливий погляд, а потягнула за синій пояс, додаючи трохи пікантності образу.

Фанати поставили десятки лайків, але не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "вражаюча розкіш, Євгену дуже пощастило".

Повідомлялося, що дружина гумориста Євгена Кошового з "Квартал 95" показала милу фотосесію з дочками і чоловіком.

Дружина "кварталівця" Євгенія Кошового Ксенія, на відміну від чоловіка не дуже публічна. Він рідко з'являється на світських заходах і більше зайнята вихованням дітей – дочок Варвари і Серафими, які здорово подорослішали За останній час. А нещодавно в своєму Instagram жінка опублікувала зворушливі фотографії з чоловіком і дітьми, на яких вони виглядають дуже щасливими.

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