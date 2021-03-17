Зірка Instagram і реаліті-шоу "Від пацанки до панянки" Анастасія Покрищук шокувала новими змінами
Як передає Politeka.net, епатажна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" у себе в Instagram, на яких показала, що їй робили в клініці.
Так, Настя спочатку збентежила витівкою з макетом людського черепа.
"Зараз ми зробимо мені трепанацію... Такого ви ще не бачили!", - оголосила дівчина, "проткнувши" очниці своїми наманікюреними пальцями.
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А якщо без жартів, то Покрищук знову віддалася в руки фахівцям, які зробили їй ще кілька уколів ботокса в області щелепи.
"Зараз ми будемо робити мені V-подібну "морду" і ще прибирати бруксизм, тому що я дуже стискаю щелепу вночі, після того, як мені поміняли всі зуби", - розповіла на кадрах Покрищук.
Відзначимо, бруксизм - це мимовільний скрегіт зубами, що виникає уві сні через спазму жувальних м'язів.
Настя налякала кадрами, як їй роблять уколи. Судячи з усього, дівчина настільки звикла до них, що вже майже не відчуває болю.
"Робимо мені трепанацію (сміється, - ред.) майже", - зірка ще й жартувала в процесі.
За її словами, результат даної поцедури стане помітним протягом місяця. За ідеєю, її обличчя має витягнутися ще більше, а підборіддя стати максимально загостреним.
Нагадаємо, Настя прославилася не тільки в Україні, а й за її межами, своєю незвичайною зовнішністю, яку створила штучно. Як відомо, дівчина зробила собі випираючі вилиці й величезні губи. Покрищук наколола їх собі сама - філерами, і витратила на це близько 60 тис. гривень і приблизно рік часу.
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