Співачка Наталія Могилевська викликала фурор несподіваними кадрами

Як передає Politeka.net, 45-річна зірка опублікувала свіжі "сторіз" у себе в Instagram, на яких показала "любовні" втіхи з відомим київським бізнесменом Олегом Рижовим, з яким їй приписували роман.

Так, грайлива Наталя покуражилася перед камерою в спокусливому вбранні. На ній було чорне плаття з блискітками і бахромою, з прозорими вставками і досить-таки апетитним декольте. Зверху зірка накинула оксамитовий жакет.

Могилевська без краплі збентеження виблискувала V-подібним вирізом, не надівши при цьому бюстгальтера - щоб виглядати ще ефектніше.

Наталя поклала свої долоні на долоні красеня-блондина, покрутившись з ним в легкому танці. Рижов не зводив з неї погляду. Знаменитість заспівала забавну пісеньку, смішно спотворивши свій голос:

"Ти не бачиш чи що, що я Анджеліна Джолі? Мені не треба напружуватися, щоб в житті відбутися!".

Нагадаємо, про роман Могилевської з Рижовим заговорили більше півроку тому, коли вони разом з'явилися на Тижні моди. Парочка вела себе, як закохана, тому в Мережі тут же поповзли чутки. Пізніше Наталя виправдалася, мовляв, вони тільки друзі, а пов'язує їх спільний проект.

Раніше ми розповідали, Могилевська розбурхала фото з гастролей, показавши, як релаксує в номері готелю. Задоволена зірка постала в ліжку на білосніжних простирадлах.

"Який же кайф на ньому повалятися (на білизні, - ред.). Поєдную це задоволення зі своїм улюбленим гастрольним костюмом. Ідеальне комбо для відпочинку. За тур полюбила свій червоний костюм", - підписала знімок співачка.

Нагадаємо, що 45-річна Могилевська роздяглася і залізла у ванну заради пікантної фотосесії: "залишилося тільки...".

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