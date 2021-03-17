Модель Дар'я Хлистун, кохана "Холостяка-10" Макса Михайлюка, розговорилася, відверто відповідаючи на запитання публіки

Як передає Politeka.net, 25-річна зірка опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких показала та розповіла, як виглядала в минулому - до зустрічі з Михайлюком і вагітності.

Не секрет, що модельний бізнес вимагає від дівчат експериментів зі своєю зовнішністю. Даша не була винятком. Їй довелося кілька разів кардинально міняти колір волосся, а також збільшувати губи.

Зокрема, Хлистун показала себе 18-річну - в пекучій брюнетці насилу впізнається нинішня Даша.

"На цьому фото у мене чорне, як смола, волосся. Мені тут 18 років. І це одні з перших моїх тестових зйомок", - поділилася зірка.

У дівчини поцікавилися, як у підсумку, вона змогла повернутися до свого натурального кольору - медової шатенки. Модель зізналася, що було складно.

"У натуральний колір я виходила тільки за допомогою того, що я його відрощувала, інакше ніяк. Тому що до цього моє волосся були просто знищене і, якби я намагалася використовувати якісь змивки, я б просто залишилася лисою. Що стосується чорного волосся - тоді мене перефарбовували. Тобто я була чорна і мене почали перефарбовувати в блондинку - спалили нафіг моє волосся, після чого знову перефарбували для показу і після цього я відрощувала... Зробили максимально під натуральний колір, тому коли мій відростав, було не так сильно помітно", - поділилася красуня.

Крім того, публіку давно вже цікавить питання, щодо її пухких губ.

"У тебе губи свої або колола?", - поставили нескромне питання Даші.

"Давайте, будь ласка, раз і назавжди закриємо тему з моїми губами зараз, - "відрізала" модель. - Це фільтри додають їм ще обсяг, плюс до всього вагітність. Колола я своїм губи в 17-му році перед Victoria's Secret Casting. Більше - ні".

Нагадаємо, що "холостяк" Михайлюк засвітив квартиру, в якій тепер живе з вагітною моделлю: "Ох, навіть не знаю".

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