Співачка Надя Дорофєєва викликала захват несподіваним кадром

Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала свіжі "сторіз" у себе в Instagram, на яких постала поруч зі своєю мамою-блондинкою Ольгою Дорофєєвою.

Розпатлана й ненафарбована Надя, але зате з милою посмішкою, пригорнулася до стильно одягненої мами "при повному параді".

"Сьогодні особливий день. У найпрекраснішої mama.dorofeeva - День Народження", - підписала фото зірка, домалювавши до Дорофєєвої-старшої забавну корону.

Неозброєним оком помітно, як сильно співачка схожа на свою матір: ті же носик, вилиці та губи.

Раніше користувачі вже гаряче обговорювали їх схожість. Мама Наді хоч і рідко робить пости в своєму Instagram, але зате, як то кажуть, влучно. Жінка любить хвалитися відпочинком з донькою або їх спільним виходом у світ.

"Які красуні😘"; "На Майлі сайрус схожа"; "Найкраща дочка, і найкраща мама♥️😻"; "які дві дівчинки, прекрасні😻 😻 🔥 обожнюю коли разом"; "Оооо ви такі милі і класні☺❤️"; "Гарненькі такі, і схожі як дві краплі води❤️"; "Надюша дуже схожа на вас😍♥️"; "Ви так схожі ✨ 😍"; "Як схожі! Прекрасні✨", - писали в коментарях.

Раніше ми повідомляли, Дорофєєва випустила перше live-відео «a tebe...» з міні-альбому dofamin, де, за її словами, показала себе справжню.

"...мінімум макіяжу, мінімалістичний образ, ніяких зачісок — максимум емоцій. Щаслива, що можу бути собою, бути вільною, перетворювати свої спогади в історії і кайфувати від музики", - ділилася враженням зірка.

Нагадаємо, що спокусниця Дорофєєва посувала стегнами в жаркому танці, гарячі кадри: "Надя, дуже круто!".

Також Politeka писала, що спокусниця Дорофєєва в екстремальному міні зізналася, за чим прийшла в "Голос країни": "кожен з них...".