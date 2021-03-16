Співачка Надя Дорофєєва викликала захват несподіваним кадром
Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала свіжі "сторіз" у себе в Instagram, на яких постала поруч зі своєю мамою-блондинкою Ольгою Дорофєєвою.
Розпатлана й ненафарбована Надя, але зате з милою посмішкою, пригорнулася до стильно одягненої мами "при повному параді".
"Сьогодні особливий день. У найпрекраснішої mama.dorofeeva - День Народження", - підписала фото зірка, домалювавши до Дорофєєвої-старшої забавну корону.
Неозброєним оком помітно, як сильно співачка схожа на свою матір: ті же носик, вилиці та губи.
Ані Лорак з'явилася на вечірці з екс-чоловіком Муратом, пробачила зрадника: "через місяць буде..."
50-річна Білик обвішалася ланцюгами, вразивши містичним виглядом на незвичайному фото: "Вийшло випадково..."
Соковита дружина DZIDZIO в міні показала своє багатство у всій красі, в мережі не витримали: "Нехай Михайло вас…"
"Тіло було в мішку для цукру": трагедія з 7-річною дівчинкою обростає новими деталями
На Україну насувається потужна повінь: вже затопило села і дороги, кадри руйнівної стихії
Раніше користувачі вже гаряче обговорювали їх схожість. Мама Наді хоч і рідко робить пости в своєму Instagram, але зате, як то кажуть, влучно. Жінка любить хвалитися відпочинком з донькою або їх спільним виходом у світ.
"Які красуні😘"; "На Майлі сайрус схожа"; "Найкраща дочка, і найкраща мама♥️😻"; "які дві дівчинки, прекрасні😻 😻 🔥 обожнюю коли разом"; "Оооо ви такі милі і класні☺❤️"; "Гарненькі такі, і схожі як дві краплі води❤️"; "Надюша дуже схожа на вас😍♥️"; "Ви так схожі ✨ 😍"; "Як схожі! Прекрасні✨", - писали в коментарях.
Раніше ми повідомляли, Дорофєєва випустила перше live-відео «a tebe...» з міні-альбому dofamin, де, за її словами, показала себе справжню.
"...мінімум макіяжу, мінімалістичний образ, ніяких зачісок — максимум емоцій. Щаслива, що можу бути собою, бути вільною, перетворювати свої спогади в історії і кайфувати від музики", - ділилася враженням зірка.
Нагадаємо, що спокусниця Дорофєєва посувала стегнами в жаркому танці, гарячі кадри: "Надя, дуже круто!".
Також Politeka писала, що спокусниця Дорофєєва в екстремальному міні зізналася, за чим прийшла в "Голос країни": "кожен з них...".