Відома модель Емілі Ратаковски показала себе в яскравому образі, захопивши фанатів

На фото Ратаковскі здалася в червоній сукні, позуючи на тлі фотозони. Дівчина доповнила образ босоніжками і стильною сумочкою, а волосся залишила розпущеним. Емілі дивилася в об'єктив камери, хвалячись розкішними ніжками, які у красуні дійсно бездоганні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили десятки лайків і написали пару коментарів:

"Це дійсно чудовий пост! Мені подобається твій пост! У вас тут, в IG, хороша подача","обожнюю, квітка".

На другому фото Ратаковскі вже була в шикарному білому платті, яке ідеально підкреслило талію дівчини. У Емілі було досить велике декольте і можна відразу помітити, що білизни красуня не одягала.

Фанати поставили десятки лайків і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "Чарівна мрія".

Ми писали, що відома модель і починаюча актриса Емілі Ратаковскі блиснула струнким тілом.

Емілі стояла на колінах біля вікна. Зелений топік обтягнув пишні груди, а рукава ніби спали, оголивши ніжні плечі.

Модель натягнула крихітні трусики на тонкій гумці трохи вище стегон.

Нагадаємо, томна Ратаковскі влаштувала сеанс спокуси, виставивши пишний бюст крупним планом

А ще Politeka писала, що Ратаковскі в одній білизні забула про пристойність, показуючи фігуру в ліжку

Також Politeka повідомляла, що спекотна Ратаковскі здавила пружне декольте руками і пронизала поглядом в саме серце



