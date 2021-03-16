Співак Олег Винник розпалив публіку сміливою витівкою, кадри вже в Мережі
Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці шоу "Маска" в Instagram опублікували цікаве відео з 47-річним артистом (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, колега Винника Настя Каменських сміливо забралась на суддівський стіл, щоб зробити оголошення. При цьому співачка, в кокетливому міні-вбранні встала в акурат над головою Винника. Останній не розгубився, коли допомав їй повернутися на місце й узяв на руки. Улюбленець "вовчиць" буквально уткнувся у відверте декольте Насті, приголомшивши не тільки публіку, але навіть Олю Полякову, що сиділа поруч.
"Іди до мене, моя хорошенька", - хтиво пробурмотів серцеїд, беручи Каменських на руки.
"На це я не розраховувала", - відповіла співачка.
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"Вау вау вау! Саме цей момент Олег чекав весь вечір", - прокоментував ситуацію ведучий Володимир Остапчук.
"Олег Винник дуже мило допомагає чарівній NK 🔥 Не пропустіть новий випуск гіпершоу МАСКА вже цієї суботи, 20 березня о 21: 00 на @kanalukraina!",- йдеться в анонсі.
Користувачі з жаром обговорили побачене:
"По-моєму Винник вже давно не рівно дихає до Насті)))"
"І носом ткнувся в декольте..."
"Мде... 🙄"
"Коли зірки почнуть вести себе нормально? На них же діти дивляться. Ми хочемо нормальне суспільство🥴 звідки йому взятися.🤦🏼♀🤷🏼♀"
"Цей Винник ні риба ні м'ясо! Ніякої ролі він не грає в шоу взагалі. Огидно дивитися як він НК тискає постійно і заздрить Потапу "як йому пощастило"!"
Нагадаємо, що Винник без прикрас показав, що насправді діється на зйомках "Маски": "а Данилко вже давно в...".
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