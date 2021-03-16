Хореограф і суддя з "Танців з зірками" Влад Яма влаштував переполох

Як передає Politeka.net, 38-річна знаменитість опублікував свіжі кадри в "сторіз" у себе в Instagram, від яких холоне кров.

Так, Яма стояв на краю даху високої будівлі, готовий скинутися в будь-який момент. Зірка робив попереджувальні жести руками поліцейським, які прибули на місце "НП".

"Не підходьте, я зараз стрибну!", - кричав їм Влад.

"Якби ти хотів стрибнути, ти б не чекав, коли ми заліземо на цей бісовий дах, щоб тебе від цього відмовити", - заявив один з копів і додав, звертаючись до свого напарника: "А що, думаєш тільки цьому придурку погано живеться?".

Щоб заспокоїти публіку, відзначимо, кадри були зроблені під час зйомок фільму "Нереальний КОПець". Зокрема, цю сцену знімали на даху однієї з висоток в Одесі.

Владу Ямі дісталася хоч і маленька роль, але зате яскрава. За сюжетом, його, як невдалого суїцидника, на даху затримали патрульні.

"Зі мною все гаразд ... майже...", - писав Влад у своєму Instagram, коментуючи участь у зйомках.

Крім хореографа, в картині також знялися Дмитро Ступка, Богдан Юсипчук і Станіслав Боклан. Прем'єра фільму відбулася 4 березня.

Раніше ми розповідали, Яма насмішив фото з 5-річним сином Леоном і товаришем. Всі троє нап'ялили на голову труси.

"Коли купили дитині труси, але спочатку вирішили протестувати!",- підписав знімок Влад.

"Ржу, не можу", "тестування пройшло успішно і смішно", "клас", "добре, що додумалися так одягнути, а не по-іншому", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, Суддя "Танців з зірками" Влад Яма осоромився в незвичайному амплуа:"Боязно, стрьомно...".

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