Співачка і діджей Анастасія Кумейко (DJ NANA), колишня солістка групи "Nikita", показала свою чудову розтяжку

Зірка багато часу проводить на тренуваннях, тому її фігура гідна заздрості, пише Politeka.net.

Красуня цього разу вирішила похвалитися ідеальною розтяжкою, задерши ніжку вище голови. Відповідне фото артистка розмістила у своєму Instagram.

У кадрі брюнетка постала в яскравій курточці й трусиках. Зірка блиснула апетитними "булочками". Також артистка взула довгі ботфорти, обтягнули її стрункі ніжки. А завдяки довгим шпилькам її силует подовжився.

Зірка відкрила рот і подивилася в камеру.

"Вдих глибокий, руки ширше,

Не поспішайте, три-чотири!",- написала Анастасія.

За годину пост зібрав понад 4000 лайків і багато коментарів:

"Ти просто космос 🚀", " Ваууууу!!!!", "Приголомшливе ! Я тепер мрію про таку форму і фотографії собі❤️❤️🔥", " Мені б такі кроки на шляху до цілей😂 😂 🔥", " классс ❤ ️ Настя, ти як завжди🔥 🔥 🔥", " вау🔥 😍", "красиві чобітки"," йооооо 😮😮😮😮 😍🔥🔥🔥", "Вааауууу 🔥"," Вау-вау-вау", " Космос🙌", " потрібно годинник такі зробити🔥 🔥 🔥"," класне фото", " Ух ти🔥", " 🚀 🚀 🚀 🚀 🚀 аааееееее❤️❤️❤️❤️", "дуже кльово і гаряче", " це сильно! Ліфт таки корисний!🔥 😍 ", "Ого! Клас🔥", " Ой після такого вдихаєш і життя починається!", "👍 👍 👍 👍 👍Вчора дивилася ваше інтерв'ю в Ютубі, від вас стільки позитиву, тепла виходить🔥 🔥 🔥 😍 😍 😍", "з першої спроби напевно 😁", "воу дуже шикарна леді🔥❤️".

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