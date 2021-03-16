Відома актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", показала себе, розповівши про девізи

На фото Світлана здалася в білих штанях і ТОПі. Зірка сиділа перед дзеркалом, залишивши волосся розпущеним. Ходченкова посміхалася, демонструючи ідеальну посмішку, і доглядаючи за собою за допомогою косметичних засобів. У відображенні можна побачити вражаючий розмір декольте, яке було у актриси. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Існують девізи на всі часи, вони були і будуть актуальні. Для мене величезне щастя бути посланницею бренду, чиє гасло - "ти цього гідна". L'oreal Paris ось уже 50 років нагадує, що ми всі гідні бути впевненими, надихаючими і щасливими. Ми прекрасні і кожен раз хочемо стати кращою версією себе. І можемо балувати себе в будь - який момент, не чекаючи особливого випадку", - написала зірка під фотографією.

Фанати поставили понад 17 тисяч лайків і написали коментарі:

"Прекрасна!", "Чудова", "Моя улюблена актриса", "ви божественно прекрасні"," естетична насолода"," чудово прекрасна", " естетика у всьому!", "Як же ви прекрасні! Той випадок, коли природа обдарувала сповна!", "Від вашої зовнішності отримуєш нітрохи не меншу естетичну насолоду, ніж від шедеврів світового мистецтва", "Беліссімо".

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