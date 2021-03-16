Известная актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95", показала себя, рассказав о девизах

На фото Светлана показалась в белых штанах и топе. Звезда сидела перед зеркалом, оставив волосы распущенными. Ходченкова улыбалась, демонстрируя идеальную улыбку, и ухаживая за собой при помощи косметических средств. В отражении можно увидеть впечатляющий размер декольте, которое было у актрисы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Существуют девизы на все времена, они были и будут актуальны. Для меня огромное счастье быть посланницей бренда, чей лозунг - "Ты этого достойна". L'Oreal Paris вот уже 50 лет напоминает, что мы все достойны быть уверенными, вдохновляющими и счастливыми. Мы прекрасны и каждый раз хотим стать лучшей версией себя. И можем баловать себя в любой момент, не дожидаясь особого случая", - написала звезда под фотографией.

Фанаты поставили более 17 тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасная!", "Превосхродная", "Моя любимая актриса", "Вы божественно прекрасны", "Эстетическая услада", "Восхитительно прекрасная", "Эстетика во всём!", "Как же Вы прекрасны! Тот случай, когда природа одарила сполна!", "От Вашей внешности получаешь ничуть не меньшее эстетическое наслаждение, чем от шедевров мирового искусства", "Белиссимо".

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