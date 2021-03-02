Известная актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95", показала себя в свежем образе
Красотка в этот раз показалась в полупрозрачноом наряде. Светлана оставила волосы распущенными, а образ дополнила стильной розовой сумочкой и украшением на шее. Если на первом кадре девушка присела, то на втором - Ходченкова показывала себя во весь рост и убрала волосы с лица, чтобы показать свою безупречную внешность. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Любуюсь датой на календаре", - написала красотка под фото.
Первой в комментариях написала подружка - актриса Юлия Топольницкая: "Свет, поносила сумку, будь добра, верни мне обратно".
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Фанаты поставили более 15 тысяч лайков и написали комментарии:
"Самая красивая актриса", "Харизма вообще второе имя!!! Восхищаюсь", "Шикарная, мечтаю побывать на новом спектакле Молочникова, состав артистов, уверена, Вы будете блистать", "Оригинально", "Удивительно, как у вас получается быть прилично сексуальной".
Мы писали, что известная актриса Светлана Ходченкова покорила красотой на новом фото.
Перед многочисленной армией поклонников звезда фильмов "Квартал 95" предстала в необычном образе. Она сидела в длинном черном платье, верх которого состоял из сетки. Особое внимание привлекает то, что этот наряд не позволяет надеть бюстгальтер, так как он непременно будет выглядывать из-под прозрачной ткани.
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