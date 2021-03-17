Відома українська актриса Ксенія Мішина, зірка шоу "Холостячка", побувала на другому шоу "Майстер Шеф"

Зірка взяла участь у зйомках нового сезону "Майстер Шеф", пише Politeka.net. Як виявилося, Мішина стала запрошеною гостею, яка продемонструвала свій кулінарний талант. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Зірка приготувала страву, якою навіть не хотіла ділитися, настільки смачною вона була. В результаті команда синіх, завдяки актрисі, отримала перемогу.

"За рішенням суддів та запрошених гостей найкращою у випробуванні була робота Ксенії Мішиної (@ misha.k.ua), яка принесла перемогу команді синіх. Гості були просто в захваті від смаку і подачі страви 🔥

А що вразило тебе в новому випуску?",- йдеться в пості на Instagram-сторінці шоу.

До слова, за столом з артисткою сиділи інші учасники і судді шоу. Зокрема, був і колишній герой "Холостяка", бізнесмен Іраклі Макацарія. Ксенія несподівано обмовилася про почуття до нього, жартома звернувшись словами: "Доброго ранку, коханий! Я тут приготувала".

За три години публікація зібрала понад 16 тисяч переглядів і багато коментарів:

"Круто, що перемогла вона! Але я не бачила цей випуск! Де можна подивитися, підкажіть будь ласка! І ще чого Ксю каже Іраклі - Доброго ранку, коханий? Вона що вже не з Еллертом? Нічого не зрозуміло!", "Всі гості прийшли в чорному 😅", " Мішина ідеал краси і ідеал у всьому 😍! Еллерту варто її берегти як золото!❤️".