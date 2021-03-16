Зірка показала себе в красивому образі

Починаюча модель і співачка Соня Євдокименко, внучка легендарної Софії Ротару, полонила фігурою в прозорому вбранні

Внучка знаменитості виросла і перетворилася на справжню серцеїдку, передає Politeka.net. Красуня активно вчиться, займається творчістю і бере участь в різних зйомках.

Цього разу модель постала в білому топіку з непристойним декольте. Тканина обтягнула оголений бюст, підкресливши його об `єм. Наряд був трохи прозорим, тому можна було розглянути найінтимніші деталі. Топ обтягнув струнку талію.

Білі штани на гумці підкреслили стегна гарної форми.

Завершив образ товстий ланцюг на шиї.

Соня поклала волосся набік і подивилася вперед. Модель злегка посміхалася.

"Поставтеся серйозно до своїх мрій", - написала Соня.

Всього за 10 хвилин публікація зібрала сотні лайків і трохи коментарів, що складаються, в основному, зі смайликів.

"Всім серцем 🤍🤍🤍🤍🤍✨✨✨", - написали користувачі мережі.

Відзначимо, недавно модель повідомила про відносини з 31-річним українським бізнесменом-мільйонером Денисом Жадановим.

Нагадаємо, Соня Євдокименко цього року відзначить 20-річчя. Вона з дитинства займалася танцями, малюванням, музикою по класу фортепіано, брала уроки вокалу, а також виходила на подіум. Красуня навіть отримала титул "Краща модель України".

Зараз дівчина живе в США, де вивчає історію мистецтв і англійську літературу.

Зазначимо, старший брат Соні, Анатолій, є професійним фотографом, і працював в одному з модельних агентств Лондона. З підліткового віку Соня віддавала перевагу саме знімкам брата.

Нагадаємо, онук Ротару розповів з якою проблемою зіткнувся.

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