Відома українська актриса Ксенія Мішина, зірка шоу "Холостячка", поділилася неприємною звісткою
Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Артистка розповіла, що провела безсонну ніч через стан дитини.
"Друзі, сьогодні неймовірно важкий день, тому що я не спала всю ніч. У мого сина болів зуб. Надувся на ранок ось такий от флюс. Ми зараз у клініці. І, ви знаєте, сидіти і чекати – це так само хвилююче, як на тому кріселці. Материнське сердечко таке, підтискається", - поділилася переживаннями Мішина.
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Як відомо, синові Ксенії Платону вісім років. Вона народила його в 22 роки, будучи студенткою. За словами актриси, батьком дитини був одружений чоловік, від нього вона пішла ще під час вагітності. Тому син свого батька не знає.
Платон навіть брав участь у зйомках шоу «Холостячка», і подружився там з Олександром Еллертом, який згодом став обранцем Мішиної.
У самого Еллерта також є дитина – 13-річна дочка Еля. Дівчинка живе з мамою. Олександр стверджує. Дочка добре поставилася до його нової пасії.
"Еля сказала, що їй подобається Ксенія, вона хотіла б, щоб у тата і Ксенії все вийшло", - зазначив він.
Нагадаємо, "Холостячка" Мішина вперше показала свою дочку, зворушливі кадри:"Солодка моя дівчинка".
Як повідомляла Politeka, оскаженіла "Холостячка" Мішина показала себе з несподіваного боку: "Щоб я більше ніколи тебе не бачила!"
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