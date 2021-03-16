Колишня солістка групи "НеАнгели", Слава Камінська, дала інтерв'ю, в якому розкрила кілька цікавих деталей про себе

Не так давно стало відомо про розпад групи "НеАнгели", яка проіснувала 15 років, повідомляє Politeka.net. Артистки Слава Камінська і Вікторія Смеюха оголосили про те, що йдуть в сольне плавання.

Слава Камінська дала інтерв'ю, в якому розповіла кілька цікавих деталей не тільки про творчість, а й про життя. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Так, зірка розповіла, коли востаннє билася. Слава здивувала відповіддю, що билася, коли була вагітною Леонардом. Зазначимо, хлопчик народився 12 грудня 2014 року.

Красуня несподівано зізналася, що вступила в бійку з колегою, Вікторією, але при цьому засміялася, можливо, це був жарт.

Зазначимо, Слава Камінська в одному з інтерв'ю каналу "Україна" розповіла, що вони з Вікторією дуже різні люди, тому у дівчат нерідко виникали конфлікти. Бувало навіть, що обидві по кілька місяців не розмовляли одна з одною.

Відео інтерв'ю в Ютубі зібрало вже більше 10 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Клас, Слава - крута! Спасибі за цікаве, легке і з гумором, інтерв'ю.❤ ️ ", "Люблю Славу, (дівчину, якщо що🤣) класна вона", " Слава мега позитивна, приємно спостерігати за впевненою, красивою і гуморною)))", "їй потрібен мужик з яйцями, а не безвольний нарцисишка з его", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, томна Камінська з " НеАнгелів "в прозорому ліфчику зробила натяк колишньому:" серед ночі..."

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