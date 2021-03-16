Бывшая солистка группы "НеАнгелы", Слава Каминская, дала интервью, в котором раскрыла несколько интересных деталей о себе
Не так давно стало известно о распаде группы "НеАнгелы", которая просуществовала 15 лет, сообщает Politeka.net. Артистки Слава Каминская и Виктория Смеюха объявили о том, что уходят в сольное плавание.
Слава Каминская дала интервью, в котором рассказала несколько интересных деталей не только о творчестве, но и о жизни. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Так, звезда рассказала, когда в последний раз дралась. Слава удивила ответом, что билась, когда была беременной Леонардом. Отметим, мальчик родился 12 декабря 2014 года.
Красотка неожиданно призналась, что дралась с коллегой, Викторией, но при этом засмеялась, возможно, это была шутка.
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Отметим, Слава Каминская в одном из интервью каналу "Україна" рассказала, что они с Викторией очень разные люди, поэтому у девушек нередко возникали конфликты. Бывало даже, что обе по нескольку месяцев не разговаривали друг с другом.
Видео интервью в Ютубе собрало уже более 10 тысяч просмотров и много комментариев.
"Класс, Слава - крутая! Спасибо за интересное, легкое и с юмором, интервью.❤️", "Люблю Славу, (девушку, если что🤣) классная она", "Слава мега позитивная, приятно наблюдать за уверенной, красивой и юморной)))", "Ей нужен мужик с яйцами, а не безвольный нарциссишка с эго", - написали пользователи сети.
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