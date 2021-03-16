У Мережу виклали фото Дана Балана з сім'єю, розбурхавши шанувальників, зворушливий кадр в обнімку з сім'єю

Як передає Politeka.net, Молдавський співак Дан Балан улюбленець багатьох дівчат. Зірка не залишає байдужими завдяки своєму таланту і харизмі. В одному з фан-акаунтів з'явилося фото музиканта в оточенні сім'ї.

Рідкісний кадр викликав справжній ажіотаж серед шанувальників. У кадрі Дан знаходиться в екзотичній країні, на тлі пальм, біля басейну. Він обіймає по всій видимості дідуся і бабусю, а також в кадрі чоловік в окулярах.

Шанувальники, які раніше не бачили подібну фотографію, дивуються і вкотре посилають свої небайдужі флюїди для співака. Під фото розгорілася ціла дискусія.

Спершу з'ясувалося, що молодий чоловік в окулярах і джинсах, який потрапив в кадр це дядько Дана Балана, нібито брат мами Людмили.

Після чого фанати стали обговорювати наявність дружини і сина співака, хоча сам Дан Балан раніше заперечував будь-які подружні УЗИ у своєму житті.

"Вау! Скільки архіву переглянула і скільки архіву у мене є, а цю фотку бачу вперше 😍 клас!!! а хто це справа в окулярах?", "круто!) мені сказали, що в окулярах - це дядько Дана)брат мами люди)", "клас))) ця фотка прямо ексклюзив🔥", " яке класне фото! Теж бачу це фото вперше!",- написали фанати.

Нагадаємо, що Дан Балан зі своєю рідною дівчинкою-красунею сполохав армію фанаток: "кохана…"

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