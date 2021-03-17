Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "жіночого кварталу", показала своє досягнення
На фото Нікітіна була в чорній маєчці, а в руці тримала ракетку для тенісу. Зірка посміхалася, демонструючи медаль над декольте. Катерина посіла третє місце в мікс-турнірі з тенісу і поділилася своїми враженнями. На іншому фото актриса вже здалася біля сітки, демонструючи свою фігуру в лосинах. Також красуня поділилася ще кількома кадрами, як провела цей день. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Це було феєрично!
Мікст-турнір! 3 місце", - написала зірка.
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"Це моя перша медаль!
Впевнена не остання!
Я билася до кінця, і буду продовжувати) Знаю, ви мене підтримаєте
Мій улюблений момент з того дня в каруселі в кінці відео", - поділилася враженнями Нікітіна.
Ми писали, що відома актриса Катерина Нікітіна, зірка «Квартал 95», розсмішила своїх шанувальників архівними кадрами.
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram дівчина опублікувала відео, на якому показала, як осоромилася, відкриваючи пляшку шампанського.
На записі зірка з подругою вирішили відкрити ігристий напій, і цю почесну місію взяла на себе Катерина.
Нагадаємо, роздягнена блондинка з "жіночого кварталу" віддалася насолоді на масажному столі
А ще Politeka писала, що небезпека наздогнала зірку" Квартал 95 " прямо на сцені, момент потрапив на відео
Також Politeka повідомляла, що напівроздягнена красуня з "жіночого кварталу" вразила пікантним відео з " поліцейською"