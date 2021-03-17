Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "жіночого кварталу", показала своє досягнення

На фото Нікітіна була в чорній маєчці, а в руці тримала ракетку для тенісу. Зірка посміхалася, демонструючи медаль над декольте. Катерина посіла третє місце в мікс-турнірі з тенісу і поділилася своїми враженнями. На іншому фото актриса вже здалася біля сітки, демонструючи свою фігуру в лосинах. Також красуня поділилася ще кількома кадрами, як провела цей день. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Це було феєрично!

Мікст-турнір! 3 місце", - написала зірка.

"Це моя перша медаль!

Впевнена не остання!

Я билася до кінця, і буду продовжувати) Знаю, ви мене підтримаєте

Мій улюблений момент з того дня в каруселі в кінці відео", - поділилася враженнями Нікітіна.

Ми писали, що відома актриса Катерина Нікітіна, зірка «Квартал 95», розсмішила своїх шанувальників архівними кадрами.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram дівчина опублікувала відео, на якому показала, як осоромилася, відкриваючи пляшку шампанського.

На записі зірка з подругою вирішили відкрити ігристий напій, і цю почесну місію взяла на себе Катерина.

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