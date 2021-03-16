Український співак Віталій Козловський покрасувався перед фанатами в шикарному піджаку і з оригінальним ланцюгом на шиї
Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram відомий український співак, жіночий серцеїд і дамський угодник Віталій Козловський продовжує нести прекрасне для прекрасних дам.
Віталій розмістив фото в чорному строгому вбранні на тлі темно-бордових лаштунків. Чоловік щиро посміхається, одна рука музиканта опущена інша зачеплена в кишеню.
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Стильний і впевнений у собі Віталій не залишив байдужими своїх прихильниць, вони подарували улюбленому співакові безліч теплих слів і компліментів, а колонка для коментарів під фото зарясніла сердечками і закоханими смайликами.
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"Wow🔥", "Гарненький🔥", "Total black..🖤🔥", "Дивлюся на Вас і думаю, яка ж все-таки у нас красива нація!!! Справжня українська Краса!!!🙌 ❤ ️", "Найкращий, і найкрасивіший 😍 😍 😍 😍 😍", "Який гарний. Просто вогонь.❤️🔥", "😍❤️😍❤️😍❤️😍❤️😍❤️😍❤️😍❤️😍❤️😍❤️❤️😍😍❤️😍❤️ і ще мільйон таких. Обіймаю 🤗", "С*кс символ!!! 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 ",- відгукнулися фанати, просто збожеволівши від чарівного і мужнього вигляду свого кумира.
Нещодавно співак вирішив трохи змінити імідж, підкресливши свою зрілість. Молодий 35-річний виконавець розмістив фото на якому він розкинувся в кріслі і гордовито дивиться в об'єктив. Перед камерою артист з'явився в чорному светрі, а в цілому він виглядає похмурим і сумним. Найбільше привертає увагу різко з'явилася сивина на волоссі, бровах і бороді Козловського, вона здорово додає йому віку.
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