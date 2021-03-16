Популярна співачка Світлана Лобода вирішила пограти зі своїми підписники в Instagram

Нещодавно артистка випустила кліп на пісню "Родной", а зараз вирішила показати кілька знімків, зроблених за кадром, пише Politeka.net.

На фото Лобода постала в образі зі своєї відеороботи - в довгій білій сорочці, яку вона розчахнула. Під одягом показалася маєчка з глибоким декольте.

Також зірка була в чорних брюках, що підкреслили її сідниці і стрункі ніжки. Вона розпустила волосся, а макіяж був зроблений з акцентом на очі.

На одному з кадрів на Світлану сипався штучний сніг.

"мій рідний знайомий, ну як же я сумувала....

придумай своє продовження пісні

кращій римі приз ❣️️️", - підписала фото Лобода.

За 15 хвилин публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Мій рідний знайомий, ну як же я сумувала. Може бути ми знову все почнемо спочатку", "не було ні дня, щоб я не згадувала", "чекала тебе пів життя, але все ж запізнилася", "не говори ні слова, ми не почнемо спочатку...", "Хто-небудь зателефонуйте пожежникам, тому що цей пост Агонь ))", "Думала кінець, виявилося все спочатку...", "... але завжди я знала, що повернешся ти ...", "Скільки пісень Ло в темряві я наспівувала...", "Мій рідний знайомий, ну як же я сумувала радість душі моєї . ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "ну як же я сумувала без твоєї ласки 🙌", "що ж ти зараза, так хропеш ночами ...💔 ",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, зваблива Лобода не встигла прикрити декольте, чорне мереживо спустилося занадто низько: "заворожує".

Як повідомляла Politeka, Лобода з божевільним декольте нарвалася на незвичне звернення молодого шанувальника: "Світлана Сергіївна...".

Також Politeka писала, що Лобода після прем'єри нового кліпу надривно звернулася до шанувальників:"розумієте, як ніхто".