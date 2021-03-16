Продюсер Олександр Ягольник розповів про роман з відомою співачкою Наталією Могилевською

Кар'єра української діви стартувала в далекому 1995 році, передає Politeka.net. Красуня підкорила глядача кількома хітами, в тому числі піснею "Ла-ла-ла".

У той час зірка тісно спілкувалася з Ягольником, який днями розповів про те, якими були їхні стосунки. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

За словами продюсера, Наталя і він закохалися один в одного з першого погляду. Обидва були щасливими у відносинах, а популярність артистки тільки починала зростати.

Тоді Могилевська була для Ягольника улюбленою жінкою, музою і співачкою.

"Я віддавав все, ось все, що у мене було. Якби потрібно було віддати життя, я б віддав життя, не замислюючись, настільки я кохав", - розповів продюсер.

Як зазначив Олександр, саме після пісні "Ла-ла-ла" до співачки прийшла справжня слава і гонорари. Однак заробляти на коханій Ягольник навіть не думав, адже мріяв побудувати сім'ю з Могилевською і хотів зробити їй пропозицію.

Однак після однієї розмови все змінилося.

"Коли Наталя сказала:“Ти ж мене любив і пісні писав, тому що ти мене любив". Я сказав: "Так". "Ну, а що ж ти питаєш про гроші?!“. Я пішов від неї і викинув це кільце по дорозі додому в озеро. Я зрозумів, що, напевно, я ніколи не знав цю людину", - згадав Олександр.

Продюсеру знадобилося багато часу, щоб прийти в себе після розставання, але він так і не зміг забути колишню, а зараз хоче з нею попрацювати.

За визнанням Ягольника, він приготував альбом для Наталії, але зараз вона бачить світ по-іншому.

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